Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко признался, как изменилась атмосфера в команде после смены главного тренера.

"Что привнес в тренировочный процесс Дарио Срна? Позитив, легкость, свободу. Атмосфера, если описать одним словом, прекрасная. Команда тренируется в отличном настроении и мотивирована.

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Эта легкость помогает во время тренировочного процесса и в игровом режиме – игроки более раскованны. Тем более когда у тебя такая коммуникация хорошая с тренером, то ты чувствуешь себя на поле увереннее.

Какие требования у штаба Срны? Играть в "шахтерский" футбол, быстрые комбинации, контроль мяча. Все в лучшем стиле, поэтому мы будем стараться подтверждать этот статус", – сказал Бондаренко в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, Срна дебютирует на посту главного тренера Шахтера уже сегодня, 21 октября, в матче 11-го тура УПЛ против ЛНЗ. Начало встречи в 17:00.

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