Фонсека: Ніякого конфлікту з Ракицьким не було

Головний тренер Шахтаря ще раз спростував інформацію про нібито його конфлікт з захисником Ярославом Ракицьким, що міг стати причиною для переходу гравця до Зеніту.

"Насамперед, потрібно вже нарешті закрити раз і назавжди це питання. Не було ніякого конфлікту з Ярославом Ракицьким.

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З його боку пішла ініціатива зв'язатися з адміністрацією клубу та зі мною, і він показав своє бажання перейти у Зеніт. Тому в жодному разі не було ніякого конфлікту між нами. Клуб зрозумів його бажання.

Зрозуміло також, що мова йшла і про питання бізнесу, що було вигідно Шахтарю. Тому угода відбулася", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів під час презентації новачків команди Манора Соломона та Валерія Бондаренка.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

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