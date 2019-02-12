Бондаренко: Не мог поверить в переход в Шахтер

Новичок Шахтера Валерий Бондаренко надеется поскорее восстановиться от травмы и помогать своей новой команде.

"Мое состояние? Думаю, что еще неделю, и если все будет хорошо, то буду в общей группе. И буду доказывать, что не просто так попал в Шахтер.

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Сначала я вообще не мог поверить в свой переход. Даже когда приехал в гостиницу команды. Пока не вышел на тренировку, не мог в это поверить, если честно. Это большой шаг в моей жизни.

Требования Фонсеки? Первое, что поразило – это требование поджимать. В Александрии у нас были другие требования. Что касается остальных требований, то мне еще нужно больше побыть в команде.

Я похож на Ивана Ордеца? Мне такого еще никто не говорил, но сегодня утром во время пробежки один из тренеров спутал его со мной, поэтому это был пока первый раз", – рассказал Бондаренко на презентации новичков Шахтера.

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