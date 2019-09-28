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Бондар прокоментував дебютний гол за Шахтар

11:39 84 Читать на русском
Бондар прокоментував дебютний гол за Шахтар
Валерій Бондар / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився емоціями від свого дебютного голу за Шахтар у матчі 9-го туру УПЛ.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

"Коли виходив в стартовому складі, то відчував хороші емоції. Дякую хлопцям, що підбадьорювали і підказували. Це відбувалося як напередодні матчу, так і під час поєдинку. Гра складалася для нас дуже добре, радий допомогти Шахтарю здобути ці три очки.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Не можу сказати, що саме мій гол вирішив долю зустрічі. Це успіх всієї нашої команди. Але я дійсно радий забити за Шахтар.

Можливо, наші думки були десь в Італії, адже в Лізі чемпіонів завжди більше мотивації і інша відповідальність. Але перший тайм сьогоднішньої гри не був легким. Ворскла відійшла назад, ми довгий час не могли розкрити оборону полтавців, хоч і створювали моменти. Але тепер вже будемо готуватися до Аталанти", – поділився Бондар в коментарі Terrikon.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Ворсклу (4:0) в матчі 9-го туру УПЛ, а Бондар дебютним голом відкрив рахунок в матчі. Цікаво, що цей забитий м'яч став ще й 1000-м голом "гірників" в домашніх матчах УПЛ.

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Шахтар Шахтар Валерій Бондар Валерій Бондар Шахтар - Ворскла
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