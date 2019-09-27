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ШАХТАР - ВОРСКЛА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

22:22 2636 Читать на русском
Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Ворскла – відео голів та огляд матчу 27 вересня 2019

Шахтар переміг Ворсклу (4:0) в 9-му турі УПЛ 2019/20. Євген Коноплянка та Валерій Бондар забили перші голи за донецький клуб. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Ворскла.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла розпочався о 19:00 на ОСК Металіст у Харкові. В першому таймі команди забили лише один гол – на 32-й хвилині Валерій Бондар відзначився дебютним м'ячем за Шахтар.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

В другому таймі Євген Коноплянка з пенальті подвоїв рахунок. Для вінгера збірної України цей гол також став першим у футболці "гірників". Пізніше Алан Патрік та Жуніор Мораєс встановили остаточний підсумок гри – 4:0 на користь Шахтаря.

Команда Луїша Каштру набрала максимальні 27 очок та випереджає Динамо на 13 пунктів. Втім, у киян є гра в запасі.

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