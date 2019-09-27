Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

Шахтар впевнено обіграв Ворсклу (4:0) в матчі 9-го туру УПЛ і продовжує впевнено очолювати турніру таблицю. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла розпочався о 19:00 на ОСК Металіст у Харкові. "Гірники" впевнено лідирували в чемпіонаті, набравши 24 очки у стартових 8-ми турах. В активі підопічних Віталія Косовського було 7 пунктів та 10 позиція.

В попередньому турі Шахтар мінімально здолав Десну, а Ворскла вдома розгромно поступилася Динамо з рахунком 0:5. До слова, переможна серія донеччан проти полтавської команди налічувала вже 9 поєдинків поспіль.

Луїш Каштру прогнозовано вдався до ротації, адже вже 1 жовтня на Шахтар чекає важливий виїзний матч Ліги чемпіонів проти Аталанти, яка в середу на виїзді обіграла Рому.

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В центрі захисту пару Миколі Матвієнку склав чемпіон світу U-20 Валерій Бондар, справа грав Додо. На лівому фланзі атаки вийшов Євген Коноплянка. Марлос опинився у запасі, на його позиції справа в атаці діяв Соломон, а Тайсон вийшов на позиції центрального атакувального хавбека. Жуніор Мораєс, у якого були певні проблеми зі здоров'ям, залишився в резерві – натуралізованого бразильця замінив Дентінью. Що стосується Ворскли, то кілька замін у порівнянні з матчем проти Динамо провів і Віталій Косовський.

Поєдинок розпочався доволі прогнозовано. Шахтар з перших секунд захопив ініціативу та у своєму фірмовому стилі почав розгойдувати захисні редути опонента. На 5-й хвилині Артур збив Додо та отримав заслужену жовту, а в наступному епізоді удар Дентінью був заблокований. Гості відповіли довгим пасом на Хебая – Пятов та Матвієнко не розібралися в моменті, але Ісмаїлі підстрахував своїх партнерів.

На 10-й хвилині міг забивати Тайсон. Капітан "гірників" потужно пробив з лінії штрафного, проте м'яч зачепив когось із суперників та вилетів за межі поля. Двічі пробивав Коноплянка – перша спроба була неточною, а другий постріл Євгена нейтралізував Ткаченко. Господарі апелювали до арбітра на предмет пенальті – марно. Шахтар тиснув, але "гірникам" бракувало завершального удару. Соломон класно прострілив на лінію воротарського – Чеснаков в останню мить випередив Дентінью, який був готовий замикати цю передачу.

На 32-й хвилині Шахтар все ж забив. Соломон подав кутовий, а Валерій Бондар класним ударом головою забив свій дебютний гол за Шахтар! До слова, це взяття воріт стало 1000-м в домашніх поєдинках Шахтаря в елітному дивізіоні чемпіонату України.

До кінця тайму господарі продовжували володіти ініціативою та тиснути на ворота Ворскли. Ісмаїлі та Коноплянка вискочили на ворота Ткаченка, але Євген не зумів переправити м'яч у сітку після прострілу бразильця. На останніх секундах лише поперечка врятувала полтавців після удару все того ж Коноплянки. 1:0 – підсумок першої половини гри на ОСК Металіст.

В другому таймі гра не змінилася – господарі продовжували володіти повною перевагою. На 48-й хвилині Кане збив Додо у власному штрафному, а Євген Коноплянка з пенальті забив дебютний гол за Шахтар. Практично тут же "гірники" могли забити і третій м'яч. Коноплянка та Ісмаїлі вкотре прорвалися лівим флангом, після чого Алан Патрік пробив у стійку!

На 62-й хвилині замість Соломона з'явився Марлос, а ще за 4 хвилини Коваленко замінив Тараса Степаненка. Таким чином Шахтар залишився без класичних руйнівників – їхню роль виконували, власне, Віктор та Алан Партік. Це не надто змінило перебіг подій на полі, адже на 72-й хвилині полтавці "привезли" третій м'яч у власні ворота. Непорозумінням захисників та Ткаченка скористався Алан Патрік, який довів рахунок до розгромного.

Тут же Шахтар міг забивати знову, але Марлос та Тайсон перемудрили, втративши можливість для удару. Що не зуміли бразильці, зробив новоспечений українець. Жуніор Мораєс, який провів на полі буквально 5 хвилин, ударом в порожні ворота замкнув простріл Ісмаїлі. 8-й гол нападника збірної України в поточному сезоні УПЛ. Більше голів у матчі глядачі не побачили.

Шахтар здобув 9-ту поспіль перемогу на старті чемпіонату України та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю. Підопічні Луїша Каштру набрали 27 очок – в Динамо на 13 менше, але кияни мають гру в запасі. Ворскла залишилася на 10-й позиції, маючи в активі 7 очок. В Полтаві все сумно – 0:9 у двох останніх матчах.

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