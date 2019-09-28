Бондарь прокомментировал дебютный гол за Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился эмоциями от своего дебютного гола за Шахтер в матче 9-го тура УПЛ.

"Когда выходил в стартовом составе, то чувствовал хорошие эмоции. Спасибо ребятам за то, что подбадривали и подсказывали. Это происходило как накануне матча, так и во время поединка. Игра складывалась для нас очень хорошо, рад помочь Шахтеру добыть эти три очка.

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Не могу сказать, что именно мой гол решил судьбу встречи. Это успех всей нашей команды. Но я действительно рад забить за Шахтер.

Возможно, наши мысли были где-то в Италии, ведь в Лиге чемпионов всегда больше мотивации и другая ответственность. Но первый тайм сегодняшней игры не был легким. Ворскла отошла назад, мы долгое время не могли вскрыть оборону полтавчан, хотя и создавали моменты. Но теперь уже будем готовиться к Аталанте", – поделился Бондарь в комментарии Terrikon.

Напомним, Шахтер разгромил Ворсклу (4:0) в матче 9-го тура УПЛ, а Бондарь дебютным голом открыл счет в матче. Интересно, что этот забитый мяч стал еще и 1000-м голом "горняков" в домашних матчах УПЛ.

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