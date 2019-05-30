Бондар: Хочу привітати вболівальників із виходом збірної України U-20 до плей-офф чемпіонату світу

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"Повторив Террі": як не зіграти жодного матчу за 645 днів, але "виграти" Лігу Європи і вкрасти шоу
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Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19Україна — 30 трав 2829
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Символічна збірна сезону Ліги Європи – до складу потрапили 8 гравців ЧелсіЛіга Європи — 30 трав 496
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