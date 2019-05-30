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Бондар: Хочу привітати вболівальників із виходом збірної України U-20 до плей-офф чемпіонату світу

30 травня 23:53 193 Читать на русском
Бондар: Хочу привітати вболівальників із виходом збірної України U-20 до плей-офф чемпіонату світу
Валерій Бондар / соцмережі

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар прокоментував нічию з Нігерією (1:1) та вихід у плей-офф чемпіонату світу-2019 з 1 місця.

51’ Мухаммед Тіджані
 
Данило Сікан 30’
30’ Данило Сікан
51’ Мухаммед Тіджані

"Зараз усі сили віддані на полі. Хочу привітати гравців, тренерський штаб та вболівальників із здобуттям 1 сходинки в групі.

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Нігерія хороший суперник. Ми провели непоганий матч. Грали ті, хто рідше потрапляє в основний склад. Тепер треба ставити собі вищі цілі", – сказав Бондар в ефірі каналу UA: Перший.

Збірна України набрала 7 очок та посіла 1 сходинку в групі D. Другими фінішували США, тоді як Нігерія третя, але вона також вийшла в 1/8 фіналу.

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Валерій Бондар Валерій Бондар Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Нігерія U-20 - Україна U-20 Світ
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