Бондар: Хочу привітати вболівальників із виходом збірної України U-20 до плей-офф чемпіонату світу

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар прокоментував нічию з Нігерією (1:1) та вихід у плей-офф чемпіонату світу-2019 з 1 місця.

"Зараз усі сили віддані на полі. Хочу привітати гравців, тренерський штаб та вболівальників із здобуттям 1 сходинки в групі.

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Нігерія хороший суперник. Ми провели непоганий матч. Грали ті, хто рідше потрапляє в основний склад. Тепер треба ставити собі вищі цілі", – сказав Бондар в ефірі каналу UA: Перший.

Збірна України набрала 7 очок та посіла 1 сходинку в групі D. Другими фінішували США, тоді як Нігерія третя, але вона також вийшла в 1/8 фіналу.

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