Бондарь: Хочу поздравить болельщиков с выходом сборной Украины U-20 в плей-офф чемпионата мира

Лига Европы — 30 май 142
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"Повторил Терри": как не сыграть ни одного матча за 645 дней, но "выиграть" Лигу Европы и украсть шоу
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Символическая сборная сезона Лиги Европы – в состав попали 8 игроков ЧелсиЛига Европы — 30 май 169
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Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболомАнглия — 30 май 688
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"Золотое прощание Азара", или "Сарри уйдет с высоко поднятой головой". Английские СМИ – о блестящей победе Челси в ЛЕЛига Европы — 30 май 421
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Спаллетти официально уволен с поста наставника ИнтераИталия — 30 май 167