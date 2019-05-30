Бондарь: Хочу поздравить болельщиков с выходом сборной Украины U-20 в плей-офф чемпионата мира

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал ничью с Нигерией (1:1) и выход в плей-офф чемпионата мира-2019 с 1 места.

"Сейчас все силы отданы на поле. Хочу поздравить игроков, тренерский штаб и болельщиков с завоеванием 1 строчки в группе.

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Нигерия хороший соперник. Мы провели неплохой матч. Играли те, кто реже попадает в основной состав. Теперь надо ставить себе высокие цели", – сказал Бондарь в эфире канала UA: Первый.

Сборная Украины набрала 7 очков и заняла 1 место в группе D. Вторыми финишировали США, тогда как Нигерия третья, но она также вышла в 1/8 финала.

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