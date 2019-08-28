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Болтон знайшов нового власника – клуб перебував за крок до ліквідації

22:07 582 Читать на русском
Болтон знайшов нового власника – клуб перебував за крок до ліквідації
Болтон знайшов нового власника / Фото ФК Болтон

Болтон не зникне з футбольної карти Англії.

Компанія Football Ventures Limited придбала основний пакет акцій Болтона, повідомляє офіційний сайт клубу.

Болтон може бути ліквідований через добу – клуб має "смішні" борги

Раніше Англійська футбольна ліга (EFL) поставила Болтону ультиматум щодо подолання фінансових проблем. Клуб повинен був знайти нового власника і погасити заборгованості, в іншому випадку Болтону загрожувала ліквідація.

Сезон 2018/19 Болтон завершив вильотом із Чемпіоншипа, а новий чемпіонат розпочав із -12 очок. Більшість досвідчених гравців покинули клуб через борги по зарплаті, а головний тренер Філ Паркінсон подав у відставку.

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Теги
Болтон Болтон Англія Англійська футбольна ліга (EFL)
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