Болтон знайшов нового власника – клуб перебував за крок до ліквідації

Болтон не зникне з футбольної карти Англії.
Компанія Football Ventures Limited придбала основний пакет акцій Болтона, повідомляє офіційний сайт клубу.
Болтон може бути ліквідований через добу – клуб має "смішні" борги
Раніше Англійська футбольна ліга (EFL) поставила Болтону ультиматум щодо подолання фінансових проблем. Клуб повинен був знайти нового власника і погасити заборгованості, в іншому випадку Болтону загрожувала ліквідація.
Сезон 2018/19 Болтон завершив вильотом із Чемпіоншипа, а новий чемпіонат розпочав із -12 очок. Більшість досвідчених гравців покинули клуб через борги по зарплаті, а головний тренер Філ Паркінсон подав у відставку.
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