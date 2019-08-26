Болтон може бути ліквідований через добу – клуб має "смішні" борги

Керівництво англійського Болтона має останні години для порятунку самобутнього клубу.

У вівторок ввечері може розпочатися процес ліквідації Болтона, повідомляє BBC.

Тимчасова адміністрація клубу так і не змогла знайти нового акціонера для Вондерерз, що може призвести до банкрутства. Наразі болтонці мають боргів на 1,2 млн фунтів. Шансів на перенесення термінів ліквідації фактично немає, оскільки клуб не в змозі вийти з фінансової скрути.

Сезон 2018/19 Болтон завершив вильотом із Чемпіоншипа, а новий чемпіонат розпочав із -12 очок. Більшість досвідчених гравців покинули клуб через борги по зарплаті, а головний тренер Філ Паркінсон подав у відставку минулого тижня.

До слова, Болтон був заснований ще в 1874 році. Вондерерз здобули 4 Кубка Англії, а також одного разу тріумфували в Суперкубку. На початку "нульових" Болтон провів 12 сезонів поспіль в АПЛ. Найбільших успіхів "рисаки" досягли під керівництвом Сема Еллардайса.

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