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Болтон нашел нового владельца – клуб находился в шаге от ликвидации

22:07 8 Читати українською
Болтон нашел нового владельца – клуб находился в шаге от ликвидации
Болтон нашел нового владельца / Фото ФК Болтон

Болтон не исчезнет с футбольной карты Англии.

Компания Football Ventures Limited приобрела основной пакет акций Болтона, сообщает официальный сайт клуба.

Болтон может быть ликвидирован через сутки – у клуба "смехотворные" долги

Ранее Английская футбольная лига (EFL) поставила Болтону ультиматум относительно преодоления финансовых проблем. Клуб должен был найти нового владельца и погасить задолженности, в противном случае Болтону грозила ликвидация.

Сезон 2018/19 Болтон завершил вылетом из Чемпионшипа, а новый чемпионат начал с -12 очков. Большинство опытных игроков покинули клуб из-за долгов по зарплате, а главный тренер Фил Паркинсон подал в отставку.

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Болтон Болтон Англия Английская футбольная лига (EFL)
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