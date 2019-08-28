Болтон нашел нового владельца – клуб находился в шаге от ликвидации

Болтон не исчезнет с футбольной карты Англии.

Компания Football Ventures Limited приобрела основной пакет акций Болтона, сообщает официальный сайт клуба.

Болтон может быть ликвидирован через сутки – у клуба "смехотворные" долги

Ранее Английская футбольная лига (EFL) поставила Болтону ультиматум относительно преодоления финансовых проблем. Клуб должен был найти нового владельца и погасить задолженности, в противном случае Болтону грозила ликвидация.

Сезон 2018/19 Болтон завершил вылетом из Чемпионшипа, а новый чемпионат начал с -12 очков. Большинство опытных игроков покинули клуб из-за долгов по зарплате, а главный тренер Фил Паркинсон подал в отставку.

"Дни Зинченко в основе Ман Сити могут быть сочтены". Английские СМИ не в восторге от игры украинца против Борнмута