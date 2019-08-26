"Дні Зінченка в основі Манчестер Сіті можуть закінчитися". Англійські ЗМІ не вражені грою українця проти Борнмута

Український хавбек і крайній захисник Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті перемогти Борнмут (1:3) у третьому турі АПЛ. Оглядаємо оцінки англійських журналістів для нашого футболіста.

Зінченко на позиції лівого захисника непогано відпрацював попереду, віддавши 5 передач під удар (найбільше в матчі) і взявши безпосередню участь у двох результативних атаках. За кількістю передач він поступився лише центрбекам і показав прекрасний відсоток точності – 92%.

Важливий показник позиційної гри – підбирання – також в порядку. Олександр став лідером команди за кількістю повернень володіння – 8. Один раз успішно зіграв у підкаті (ще дві спроби були невдалими), один раз заблокував чужий удар, один раз вибив м'яч з власного штрафного.

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Англійські ЗМІ не вражені грою Зінченка. Компліменти в закордонній пресі знайти важко. Відзначають лише його простріл на де Брюйне, коли Агуеро відкрив рахунок у зустрічі.

Авторитетне видання Sky Sports поставило українцю 7 балів – середня оцінка в команді. Аналогічно вважає Daily Mail – 6,5, що є другим найкращим результатом поміж захисниками Сіті.

Журналіст ESPN Джеймс Кепс виставив Зінченку оцінку 6 – стільки ж має більшість "містян". "Не отримав багато роботи в обороні, але під завісу першого тайму мав над чим подумати, коли показав себе Вілсон", – пише Кепс.

Популярна місцева газета Manchester Evening News оцінила роботу українця 7 балами – вище середнього. "Кінг створив йому труднощі в першому таймі, а Олександр виконав пару пристойних кросів і залишився найкращим вибором на лівий фланг Сіті", – додає видання.

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Респектабельний The Guardian акцентував увагу на тому, що Манчестер Сіті має проблеми на флангах, а Борнмут оголив слабкості фулбеків.

"Вокер і Зінченко ще в першому таймі декілька разів опинялися в програшній ситуації, оскільки Вілсон і Кінг використовували всю ширину поля та знаходили вільний простір за спинами фулбеків Сіті. З появою Жоау Канселу вони обоє під страхом втратити місце в основі. Здається, найбільший ризик в українця.

Борнмут неодноразово підсвічував проблему Зінченка – йому бракує швидкості. У минулому сезоні 22-річний футболіст виграв усі 14 матчів АПЛ і став своєрідним талісманом для Гвардіоли. Однак зараз Менді повернувся до тренувань, новачок Анхеліно також забезпечує конкуренцію, тому дні Зінченка в основі цілком можуть завершитися", – вважає журналіст The Guardian Ед Ааронс.

Профільний ресурс City Xtra виділив Зінченка однією з найнижчих оцінок – 6. Лише друг по нещастю Вокер має стільки, а всі інші – більше.

"Один з найгірших матчів Зінченка за довгий період. Непереконливо виглядав у захисті та був сам не свій у передачах. Можливо, раннє пошкодження вплинуло на його впевненість. Варто підкреслити, що цей невдалий виступ є винятком для Зінченка, тоді як інші англійські топ-клуби щотижня мають проблеми з лівими оборонцями", – йдеться на сайті.

В окремій статті з підсумками матчу City Xtra пише, що Менді повинен повернутися якнайшвидше. Саме через посередню гру українця.

"Олександр Зінченко, можливо, видав найбільший прогрес у складі Манчестер Сіті за останні кілька сезонів. Українець пройшов довгий шлях від боротьби за потрапляння в заявку до стабільного місця в старті. Він розкішно провів минулий сезон і продовжує на тому ж рівні, але кожен вболівальник Сіті розуміє, що команді бракує лівого захисника. Повернення Менді розв'яже це питання" – пише ресурс.

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