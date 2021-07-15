Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков повідомив, що залишив свою посаду.

"З сьогоднішнього дня не працюю в Карпатах.

Карпати остаточно вийшли з чемпіонату України – офіційна заява клубу

Сьогодні-завтра спробую детально пояснити, що можу", – написав Болотніков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, минулий сезон Карпати проводили у Другій лізі, де посіли останню сходинку. Вчора львівський клуб випустив офіційну заяву, в якій повідомив, що більше не гратиме на професіональному рівні.

Болотніков працював у Карпатах з 1 серпня 2020 року.

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