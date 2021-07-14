Карпати остаточно вийшли з чемпіонату України – офіційна заява клубу
Один із власників Карпат Олег Смалійчук заявив, що львівський клуб більше не гратиме на професіональному рівні.
"Друзі, перш за все хочу попросити вибачення за таке тривале мовчання. Всі ці дні вирішувалось дуже багато важливих питань. Ми не мали точної інформації. Тому я не хотів давати обіцянок, яких не зможу дотримати. Але нарешті настав час поставити крапку.
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Весь минулий сезон ми працювали над тим, щоб врятувати від загибелі головний спортивний бренд Західної України – львівські Карпати. Структура власності юридичної особи – КПФ Карпати Львів – не дозволяла їй повноцінно функціонувати, не кажучи вже про розвиток. Другий співвласник Карпат роками блокував роботу клубу. Незважаючи на усі наші зусилля, за рік часу він так і не вступив в діалог.
За цей час ми погасили борги по заробітній платі всіх працівників і заборгованості за надані послуги та товари. Також вдалося закрити частину боргів по старих трансферах, через які на клуб був накладений трансферний бан. Ми утримували, крім основної команди, ЖФК і дитячу академію.
На жаль, наш план перезапуску клубу не вдався. Тому КПФ Карпати вийшли з професіонального футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів.
Я казав це рік тому і повторюю зараз: не важливо, кому будуть належати Карпати – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине, що справді важливе: щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися, навіть якщо для цього мені потрібно зробити крок в сторону.
Хочу подякувати усім, хто вірив нам і допомагав. Вболівальники Карпат – справді найкращі в Україні, тепер я знаю це точно. Зустрінемось на секторі", – йдеться у заяві "левів".
Нагадаємо, минулий сезон Карпати Смалійчука проводили у Другій лізі, де посіли останню сходинку.
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