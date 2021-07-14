"Друзі, перш за все хочу попросити вибачення за таке тривале мовчання. Всі ці дні вирішувалось дуже багато важливих питань. Ми не мали точної інформації. Тому я не хотів давати обіцянок, яких не зможу дотримати. Але нарешті настав час поставити крапку.

"Зараз існують лише одні львівські Карпати, які я очолюю": Тлумак зізнався, що мав пропозиції з УПЛ

Весь минулий сезон ми працювали над тим, щоб врятувати від загибелі головний спортивний бренд Західної України – львівські Карпати. Структура власності юридичної особи – КПФ Карпати Львів – не дозволяла їй повноцінно функціонувати, не кажучи вже про розвиток. Другий співвласник Карпат роками блокував роботу клубу. Незважаючи на усі наші зусилля, за рік часу він так і не вступив в діалог.

За цей час ми погасили борги по заробітній платі всіх працівників і заборгованості за надані послуги та товари. Також вдалося закрити частину боргів по старих трансферах, через які на клуб був накладений трансферний бан. Ми утримували, крім основної команди, ЖФК і дитячу академію.

На жаль, наш план перезапуску клубу не вдався. Тому КПФ Карпати вийшли з професіонального футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів.

Я казав це рік тому і повторюю зараз: не важливо, кому будуть належати Карпати – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине, що справді важливе: щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися, навіть якщо для цього мені потрібно зробити крок в сторону.

Хочу подякувати усім, хто вірив нам і допомагав. Вболівальники Карпат – справді найкращі в Україні, тепер я знаю це точно. Зустрінемось на секторі", – йдеться у заяві "левів".

Нагадаємо, минулий сезон Карпати Смалійчука проводили у Другій лізі, де посіли останню сходинку.

"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна