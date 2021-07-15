Болотников покинул Карпаты
11:56 - Читати українською
Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников сообщил, что оставил свой пост.
"С сегодняшнего дня не работаю в Карпатах.
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Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу", – написал Болотников на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, прошлый сезон Карпаты проводили во Второй лиге, где заняли последнее место. Вчера львовский клуб выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что больше не будет играть на профессиональном уровне.
Болотников работал в Карпатах с 1 августа 2020 года.
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