Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников сообщил, что оставил свой пост.

"С сегодняшнего дня не работаю в Карпатах.

Карпаты окончательно вышли из чемпионата Украины – официальное заявление клуба

Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу", – написал Болотников на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, прошлый сезон Карпаты проводили во Второй лиге, где заняли последнее место. Вчера львовский клуб выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что больше не будет играть на профессиональном уровне.

Болотников работал в Карпатах с 1 августа 2020 года.

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