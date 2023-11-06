Хорхе Альмірон не став продовжувати роботу з клубом, програвши фінал Кубка Лібертадорес.

Хорхе Альмірон подав у відставку з посади головного тренера Бока Хуніорс після програного матчу в фіналі Кубка Лібертадорес. Про це пише клубна прес-служба.

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Фахівець разом зі своїм тренерським штабом вирішив не допрацьовувати трудову угоду, яка була розрахована до кінця поточного сезону.

Альмірон очолив Хуніорс у квітні цього року. У турнірній таблиці аргентинської Прімери Бока Хуніорс розташовується на 11 рядку у групі В.

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