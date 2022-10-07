Смерть фаната, дитина осліпла, поліцейські стріляли по журналістах – страшна трагедія на матчі чемпіонату Аргентини
Поєдинок Хімнасії Ла-Плата і Бока Хуніорс перетворився на справжнє свавілля.
Арбітр був змушений зупиняти матч на 9 хвилині і більше не випускав команди на поле. Причиною став жорстокий конфлікт між поліцією та фанатами, які пробралися на газон.
Проблеми виникли ще перед початком зустрічі. Стадіон Хімнасії був майже заповнений, але вболівальники все ще купчилися на підходах і хотіли прорватися на трибуни. Причиною спалаху нібито став момент, коли один з поліцейських штовхнув дівчину. Натовп збожеволів остаточно і просто зім'яв турнікети. Фанати вибігли аж на поле, а поліція вже не гребувала жодними методами – сльозогінний газ, гумові кулі.
Підсумок зіткненння дуже сумний. У тисняві від зупинки серця і дихання помер вболівальник Хімнасії, 57-річний Сесар Регейро. Серед юрби була дитина, яка від газу перестала бачити. Часом дії поліції доходили до звірства. Оператор TyC Sport спокійно знімав події, аж раптом в його бік прилетіла куля від одного з правоохоронців.
Аргентинська футбольна асоціація висловила співчуття усім постраждалим і обіцяє провести ретельне розслідування. Є підозра на масовий продаж фальшивих квитків, через які на арену хотіло потрапити значно більше людей, ніж доступних місць.
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