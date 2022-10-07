Арбітр був змушений зупиняти матч на 9 хвилині і більше не випускав команди на поле. Причиною став жорстокий конфлікт між поліцією та фанатами, які пробралися на газон.

O jogo entre Boca Juniors e Gimnasia foi interrompido por gás lacrimogêneo invadir estádio e atingir torcida e jogadores.



A partida durou apenas nove minutos. Uma pessoa morreu devido ao problema do gás e da superlotação no estádio.pic.twitter.com/bIkOX4M6Ez — FutebolNews (@realfutebolnews) October 7, 2022

Проблеми виникли ще перед початком зустрічі. Стадіон Хімнасії був майже заповнений, але вболівальники все ще купчилися на підходах і хотіли прорватися на трибуни. Причиною спалаху нібито став момент, коли один з поліцейських штовхнув дівчину. Натовп збожеволів остаточно і просто зім'яв турнікети. Фанати вибігли аж на поле, а поліція вже не гребувала жодними методами – сльозогінний газ, гумові кулі.

E increíblemente seguimos sin aprender. Anoche más incidentes, en el Gimnasia-Boca, con disturbios en las afueras que dejaron un muerto, con gases lacrimógenos dentro del estadio... Qué feo está el panorama



️@SC_ESPN pic.twitter.com/6Oz6ZpwBI8 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 7, 2022

Підсумок зіткненння дуже сумний. У тисняві від зупинки серця і дихання помер вболівальник Хімнасії, 57-річний Сесар Регейро. Серед юрби була дитина, яка від газу перестала бачити. Часом дії поліції доходили до звірства. Оператор TyC Sport спокійно знімав події, аж раптом в його бік прилетіла куля від одного з правоохоронців.

Un hincha falleció, un niño perdió la vista, le dispararon al cámara de TyC Sports... Un escandalo lo de Gimnasia vs Boca Juniors, el fútbol argentino se pudrió y es culpa de Chiqui Tapia pic.twitter.com/KHc7gyzj8t — Hincha azUl (@Adearts99) October 7, 2022

Аргентинська футбольна асоціація висловила співчуття усім постраждалим і обіцяє провести ретельне розслідування. Є підозра на масовий продаж фальшивих квитків, через які на арену хотіло потрапити значно більше людей, ніж доступних місць.

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