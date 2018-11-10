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Фінальний матч Кубка Лібертадорес Бока Хуніорс – Рівер Плейт може не відбутись

17:12 35 Читать на русском
Фінальний матч Кубка Лібертадорес Бока Хуніорс – Рівер Плейт може не відбутись
Рівер Плейт / ФК Рівер Плейт

Аргентинське Суперкласіко у фіналі Кубка Лібертадорес може бути не зігране сьогодні,10 листопада, через негоду в Буенос-Айресі.

Сьогодні, 10 листопада, о 22:00 за київським часом повинен відбутись перший матч фіналу Кубка Лібертадорес-2018 Бока Хуніорс – Рівер Плейт.

Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії разом вийшли в фінал Кубка Лібертадорес, але поєдинки можуть не відбутись

Але, за інформацією Ole, поєдинок може бути не зіграним у запланований час через зливу, що була в Буенос-Айресі, після якої газон на стадіоні Ла Бомбонера став дуже в'язким.

Наступні кілька годин стануть вирішальними у питанні проведення матчу в заплановану дату. Нагадаємо, це перше в історії Суперкласіко в фіналі найпрестижнішого клубного турніру Латинської Америки.

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