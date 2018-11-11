Бока Хуніорс – Рівер Плейт: матч відбудеться сьогодні

Перенесений перший фінальний матч Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс та Рівер Плейт відбудеться сьогодні, 11 листопада.

Фінал Кубка Лібертадорес Бока Хуніорс – Рівер Плейт відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 21:00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт Бока Хуніорс.

Поєдинок спочатку був запланований на 10 листопада, але через сильну зливу в столиці Аргентини Буенос-Айресі його скасували і перенесли на іншу дату, оскільки газон стадіону Ла Бомбонера був не в стані прийняти футбольний поєдинок.

Раніше Суперкласіко було під загрозою проведення через скандал у півфіналі між Рівер Плейтом та Греміо. Арбітр матчу зафіксував сумнівний офсайд у бразильської команди, а пізніше "мільйонери" забили переможний гол у матчі з пенальті і вийшли в фінал.

Матч-відповідь відбудеться 24 листопада на стадіоні Ель Монументаль.