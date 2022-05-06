Армінія зазнала дуже небезпечної поразки від Бохума в 33-му турі німецького чемпіонату (1:2), ризикуючи вилетіти з еліти вже наприкінці тижня. Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму передостаннього туру Бундесліги відкривала зустріч у Бохумі між однойменною командою та Армінією. Для білефільдців цей матч мав критично важливе значення – вони йшли у зоні вильоту й відставали від рятівної 15-ї позиції на шість очок, а від зони плей-офф на два. Осічка могла завершитись провалом у боротьбі за виживання вже за підсумками цього ігрового тижня.

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Матч виявився дуже рівним, а перший тайм ще й потішив двома голами. Рахунок відкрили господарі – це Польтер замкнув подачу Пантовіча з правого флангу на дальню стійку. Армінія, однак, відігралася на 35-й внаслідок навісу Кастро зі стандарту й точного удару головою у виконанні Крюгера. 1:1! Саме з цими цифрами на табло команди й відправились відпочивати.

По перерві Бохум сильно збавив у гостроті, хоча за активністю біля чужих воріт колективи йшли на рівних. Здавалося, що все завершиться внічию або перемогою Армінії, але на 89-й хвилині гості самі себе поховали – це свіжий Белло підрізав м'яч у власні ворота. 2:1! Господарі вийшли вперед і вже не втратили свою перемогу.

Таким чином, Бохум набрав 42 очки й піднявся на десяту позицію в турнірній таблиці. Армінія залишається передостанньою з 27 заліковими балами у активі.

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