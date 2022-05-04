Фрайбург проводить великий сезон. Маючи один з найменших бюджетів у Бундеслізі, клуб йде в топ-4 чемпіонату з реальними шансами на Лігу чемпіонів. А також вийшов у фінал Кубка Німеччини, де зіграє за титул проти РБ Лейпциг.

Головний козир Фрайбурга – стандарти. Команда Крістіана Штрайха у поточному чемпіонаті забила 19 голів зі стандартів. Це найкращий показник у топ-лігах. Позаду залишилися навіть Ман Сіті Гвардіоли (18) та Рома Моурінью (17).

34% всіх голів Фрайбург організував завдяки кутовим і штрафним. У команді є такі майстри подач, як капітан Крістіан Гюнтер (9 асистів) та Вінченцо Гріфо (7 асистів). А Лукас Хьолєр (6 голів) прекрасно грає на другому поверсі, як і захисники, які приходять на навіси.

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