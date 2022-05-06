Байєр контактував із Мудриком щодо можливого переходу, і Михайло висловив свою готовність, поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Мудрик може опинитися у Байєрі – "фармацевти" вивчають можливість трансферу зірки Шахтаря

Пропозиція, яку роблять "фармацевти" є привабливою і з фінансової точки зору, проте доля трансферу залежить від Шахтаря. Перехід Мудрика у англійський Брентфорд, схоже не відбудеться, тож варіант із Байєром є найактуальнішим.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 2026 року. Раніше про інтерес до українця заявляли англійський Брентфорд, французький Ланс, португальська Бенфіка та італійський Мілан. Зазначалось, що представник АПЛ навіть погодився викласти за Михайла 20 млн євро.

До слова, у сезоні 2021/22 Мудрик провів за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач.

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