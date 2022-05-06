Арминия потерпела очень опасное поражение от Бохума в 33-м туре немецкого чемпионата (1:2), рискуя вылететь из элиты уже в конце недели. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Программу предпоследнего тура Бундеслиги открывала встреча в Бохуме между одноименной командой и Арминией. Для билефильдцев этот матч имел критически важное значение – они находились в зоне вылета и отставали от спасительной 15-й позиции на шесть очков, а от зоны плей-офф на два. Осечка могла закончится прекращением борьбы за выживание по итогам игровой недели.

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Матч оказался очень ровным, а первый тайм еще и порадовал двумя голами. Счет открыли хозяева – это Польтер замкнул подачу Пантовича с правого фланга на дальнюю стойку. Арминия, однако, отыгралась на 35-й в результате навеса Кастро по стандарту и точному удару головой в исполнении Крюгера. 1:1! Именно с этими цифрами на табло команды и отправились отдыхать.

После перерыва Бохум сильно убавил в остроте, хотя по активности у чужих ворот коллективы шли на равных. Казалось, что всё завершится вничью или победой Арминии, но на 89-й минуте гости сами себя похоронили – это свежий Белло подрезал мяч в свои ворота. 2:1! Хозяева вышли вперёд и уже не упустили своей победы.

Таким образом, Бохум набрал 42 очка и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице. Арминия остаётся предпоследней с 27 зачётными баллами в активе.

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