Бохум на виїзді розписав нічию з Хайденхаймом, продовживши безпрограшну серію
18:36 - Читать на русском
У неділю 12-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 12-й тур
Хайденхайм – Бохум – 0:0
Хоффенхайм – Майнц – початок матчу о 18:30
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У першому матчі дня зійшлись Хайденхайм і Бохум. Невдахи турнірної таблиці продемонстрували рівну непоступливу гру, де кожен намагався не стільки забити, скільки втримати свої ворота на замку, а головними героями стали воротарі. Нечисленні моменти так і не вдалось втілити уголи і, як наслідок, все завершилось нічиєю.
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