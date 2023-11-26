У неділю 12-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 12-й тур

Хайденхайм – Бохум – 0:0

Хоффенхайм – Майнц – початок матчу о 18:30

Дортмунд оформив божевільний камбек у битві Борусій, Байєр розніс Вердер, Вольфсбург дотис РБ Лейпциг

У першому матчі дня зійшлись Хайденхайм і Бохум. Невдахи турнірної таблиці продемонстрували рівну непоступливу гру, де кожен намагався не стільки забити, скільки втримати свої ворота на замку, а головними героями стали воротарі. Нечисленні моменти так і не вдалось втілити уголи і, як наслідок, все завершилось нічиєю.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ