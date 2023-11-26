В воскресенье 12-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 12-й тур

Хайденхайм – Бохум – 0:0

Хоффенхайм – Майнц – начало матча в 18:30

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В первом матче дня сошлись Хайденхайм и Бохум. Неудачники турнирной таблицы продемонстрировали равную неуступчивую игру, где каждый пытался не столько забить, сколько удержать свои ворота на замке, а главными героями стали вратари. Немногочисленные моменты так и не удалось воплотить в голы и, как следствие, все завершилось ничьей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ