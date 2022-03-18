"Бог їм суддя. Тимощук – це взагалі га*дон. Щодо Ордеця я не знаю, що він собі думає, куди пропав і де сховався. У ситуації, коли твоя країна потрапила до такого трагічного становища, люди показують свою сутність.

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По тому, як вони поводяться і як допомагають один одному, багато стає зрозуміло. Отже, бог їм суддя. Він їх покарає.

Одна річ, коли людина розмальовується у кольори українського прапора, бігає із прапором і кричить, який він суперпатріот, як це робив Тимощук. Ці дії – не показник патріотизму. Показник патріотизму – це коли людина під час сьогоднішніх подій захищає нашу країну, не ховається, а допомагає, щоб Україна була цілісною країною, щоб не втратила своєї нації та зберегла цивілізацію.

Навіть не знаходжу слів, щоб описати, хто Тимощук після цього. Я відчуваю огиду до таких людей. Не хочу про них знати та не хочу про них говорити. Навіть гнилим його назвати не можу – це надто м'яко. Алієв правильно про нього сказав.

Зовсім інша справа – Юрій Миколайович Вернидуб, який покинув Шериф і вступив до ЗСУ. Величезна повага до нього та інших людей, які зараз допомагають Україні. Незалежно від того, хто це – тероборона, воїни, які стоять на передовій чи люди, які займаються гуманітарною допомогою. Низький уклін їм усім", – сказав Богданов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, півзахисник Колоса спочатку приєднався до тероборони, аби захищати Україну від російських окупантів, а напередодні заприсягнув на вірність українському народу у військовій формі та з автоматом у руках.

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