"Бог им судья. Тимощук – это вообще га*дон. Насчет Ордеца я не знаю, что он себе думает, куда пропал и где спрятался. В ситуации, когда твоя страна попала в такое трагическое положение, люди показывают свою сущность.

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После того, как они ведут себя и как помогают друг другу, многое становится понятно. Следовательно, бог им судья. Он их накажет.

Одно дело, когда человек разрисовывается в цвета украинского флага, бегает с флагом и кричит, какой он суперпатриот, как это делал Тимощук. Эти действия – не показатель патриотизма. Показатель патриотизма – это когда человек во время сегодняшних событий защищает нашу страну, не скрывается, а помогает, чтобы Украина была целостной страной, чтобы не потеряла свою нацию и сохранила цивилизацию.

Даже не нахожу слов, чтобы описать, кто Тимощук после этого. Я чувствую отвращение к таким людям. Не хочу о них знать и не хочу о них говорить. Даже гнилым его назвать не могу – это слишком мягко. Алиев правильно о нем сказал.

Совсем другое дело – Юрий Николаевич Вернидуб, покинувший Шериф и вступивший в ВСУ. Огромное уважение к нему и другим людям, которые сейчас помогают Украине. Независимо от того, кто это – тероборона, воины, стоящие на передовой или люди, занимающиеся гуманитарной помощью. Низкий поклон им всем", – сказал Богданов в комментарии FanDay.

Напомним, полузащитник Колоса сначала присоединился к терробороне, чтобы защищать Украину от российских кафиров, а накануне поклялся на верность украинскому народу в военной форме и с автоматом в руках.

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