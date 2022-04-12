Пятов налаштований продати футболку Діди – голкіпер Шахтаря відмовиться від скарбу своєї колекції для допомоги Україні
Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов розповів про продаж перлини своєї колекції воротарських футболок.
"Продаж футболки Діди? Процес іде, до нього долучилося багато людей. Підтримав цю ідею і Андрій Шевченко, який грав разом з цим легендарним голкіпером з Бразилії. Не хочу відкривати всі карти, згодом я про все напишу у своєму Instagram, але розповім вам одну історію…
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До аукціону долучилася одна компанія, яка готова викупити футболку та повернути її взамін на майку збірної України з автографами всіх гравців. Сказали, що це не терміново, вони почекають. В такі моменти ти розумієш, що в нас неймовірна нація. І я нею пишаюся.
Таким чином, футболка Діди залишиться в мене? Ні, я її точно реалізую — це питання вирішено. А футболку збірної України, звісно, передам", – поділився Пятов у інтерв'ю Команда№1.
Нагадаємо, Андрій ще раніше виїхав з України як багатодітний батько – у досвідченого воротаря четверо неповнолітніх дітей. Кіпер підтримував форму в Румунії та незабаром повинен приєднатися до Шахтаря, який отримав дозвіл залишити Україну. Наразі він підтримує форму в розташуванні Металіста.