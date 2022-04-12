"Продаж футболки Діди? Процес іде, до нього долучилося багато людей. Підтримав цю ідею і Андрій Шевченко, який грав разом з цим легендарним голкіпером з Бразилії. Не хочу відкривати всі карти, згодом я про все напишу у своєму Instagram, але розповім вам одну історію…

Пятов продає справжню реліквію легенди Мілана

До аукціону долучилася одна компанія, яка готова викупити футболку та повернути її взамін на майку збірної України з автографами всіх гравців. Сказали, що це не терміново, вони почекають. В такі моменти ти розумієш, що в нас неймовірна нація. І я нею пишаюся.

Таким чином, футболка Діди залишиться в мене? Ні, я її точно реалізую — це питання вирішено. А футболку збірної України, звісно, передам", – поділився Пятов у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Андрій ще раніше виїхав з України як багатодітний батько – у досвідченого воротаря четверо неповнолітніх дітей. Кіпер підтримував форму в Румунії та незабаром повинен приєднатися до Шахтаря, який отримав дозвіл залишити Україну. Наразі він підтримує форму в розташуванні Металіста.

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