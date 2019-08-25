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Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналіст

13:10 515 Читать на русском
Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналіст
Євген Коноплянка / ФК Шальке

Бешикташ завершує трансфер українського вінгера Євгена Коноплянки. Турки заплатять 3 млн євро.

"По Коноплянці домовилися про 3 млн євро. Бешикташ завершує трансфер. Потрібно лише підтвердження президента клубу", – написав журналіст Шафак Малатья у своєму Twitter.

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Раніше повідомлялось, що "орли" відмовились від придбання українця, підписавши вінгера Тоттенхема Жана-Кевіна Н'Куду.

Коноплянка нині заробляє в Шальке 4 млн євро на рік, але для переїзду в Туреччину піде на зниження зарплати.

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