Боатенг заявив про бажання повернутись в АПЛ

"АПЛ? Я б не відмовився. Я люблю дивитися матчі АПЛ, і мені подобалося там грати. Мені допомогло те, що я тренувався з гравцями світового рівня.

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Не знаю, що трапиться в майбутньому. Ніколи не можна загадувати, але я не заперечую, що хотів би зіграти в АПЛ. Це точно одна з моїх улюблених ліг", – цитує Боатенга Goal.

Нагадаємо, у сезоні 2010/11 захищав кольори Манчестер Сіті. У минулому розіграші Бундесліги 31-річний Боатенг провів 24 матчі, в яких відзначився двома асистами. Чинний контракт німця з Баварією розрахований до літа 2021 року.

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