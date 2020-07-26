Вернер вперше відвідав Стемфорд Брідж

Форвард відвідав матч 38-го туру АПЛ проти Вулверхемптона. Світлину зі стадіону він опублікував у своєму твіттері.

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"Моя нова домівка. Вперед, Челсі", – написав Вернер. Німецький нападник став першим літнім новачком "синіх" після оформлення трансферу Хакіма Зієша взимку. Лондонці придбали Вернера в РБ Лейпциг за 53 млн євро. Сам екс-лідер "биків" готовий розпочати підготовку з Челсі до нового сезону, пожертвувавши участю у плей-офф Ліги чемпіонів.

До слова, приїзд Тімо Вернера виявився фартовим для "синіх". Челсі впевнено здолав Вулверхемптон (2:0) і фінішував 4-м у Прем'єр-лізі.

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