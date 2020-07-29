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Боатенг заявил о желании вернуться в АПЛ

20:24 - Читати українською
Боатенг заявил о желании вернуться в АПЛ
Жером Боатенг / Фото ФК Бавария

Защитник Баварии Жером Боатенг не уверен, шо завершит карьеру в Бундеслиге.

"АПЛ? Я бы не отказался. Я люблю смотреть матчи АПЛ, и мне нравилось там играть. Мне помогло то, что я тренировался с игроками мирового уровня.

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Не знаю, что случится в будущем. Никогда нельзя загадывать, но я не отрицаю, что хотел бы сыграть в АПЛ. Это точно одна из моих любимых лиг", – цитирует Боатенга Goal.

Напомним, в сезоне 2010/11 Жером защищал цвета Манчестер Сити. В прошлом розыгрыше Бундеслиги 31-летний Боатенг провел 24 матча, в которых отметился двумя ассистами. Действующий контракт немца с Баварией рассчитан до лета 2021 года.

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Теги
Англия Жером Жером Боатенг Бавария Бавария Германия
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