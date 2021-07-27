Уже бывший игрок Баварии Жером Боатенг рассматривает вариант с переездом в Испанию или Англию.

32-летний центральный защитник может пополнить ряды Севильи, сообщает Sport 1. В настоящее время стороны продолжают вести переговоры.

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Боатенг, который находится в статусе свободного агента после ухода из Баварии, находится еще на радарах Манчестер Юнайтед, но является запасным вариантом в случае провала трансфера Рафаэля Варана, который, по информации СМИ, уже согласован.

Напомним, Жером выступал за мюнхенцев в течение последних десяти сезонов. До этого чемпион мира 2014 года играл еще за Герту, Гамбург и Манчестер Сити.

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