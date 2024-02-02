Салернітана на офіційному сайті оголосила про підписання Жерома Боатенга.

Мудрик міг стати новачком Баварії цієї зими – все зіпсував гравець збірної Іспанії

Німецький захисник приєднався до "коників" на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця цього сезону.

Нагадаємо, що захисника у 2021 році звинуватили в нападі на його колишню дівчину. Розгляд цієї справи досі триває. У минулому сезоні Боатенг провів 8 матчів за Ліон, результативними діями не відзначався.

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