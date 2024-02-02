Боатенг офіційно приєднався до аутсайдера Серії А
14:00 - Читать на русском
Захисник Жером Боатенг завершив свій перехід до Салернітани.
Салернітана на офіційному сайті оголосила про підписання Жерома Боатенга.
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Німецький захисник приєднався до "коників" на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця цього сезону.
Нагадаємо, що захисника у 2021 році звинуватили в нападі на його колишню дівчину. Розгляд цієї справи досі триває. У минулому сезоні Боатенг провів 8 матчів за Ліон, результативними діями не відзначався.
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