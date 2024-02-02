Салернитана на официальном сайте объявила о подписании Жерома Боатенга.

Мудрик мог стать новичком Баварии этой зимой – все испортил игрок сборной Испании

Немецкий защитник присоединился к "конькам" на правах свободного агента, подписав контракт до конца этого сезона.

Напомним, что защитника в 2021 году обвинили в нападении на его бывшую девушку. Рассмотрение этого дела до сих пор продолжается. В прошлом сезоне Боатенг провел 8 матчей за Лион, результативными действиями не отличался.

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