Боатенг официально присоединился к аутсайдеру Серии А
14:03 - Читати українською
Защитник Жером Боатенг завершил свой переход в Салернитану.
Салернитана на официальном сайте объявила о подписании Жерома Боатенга.
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Немецкий защитник присоединился к "конькам" на правах свободного агента, подписав контракт до конца этого сезона.
Напомним, что защитника в 2021 году обвинили в нападении на его бывшую девушку. Рассмотрение этого дела до сих пор продолжается. В прошлом сезоне Боатенг провел 8 матчей за Лион, результативными действиями не отличался.
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