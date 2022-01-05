Леверкузенський клуб на своєму офіційному сайті опублікував інтерв'ю з голкіпером збірної Росії. Луньову ставили запитання про його батьківщину та її найкращих представників у різних сферах. Коли справа дійшла до спорту, то він включив у список двох українців.

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"У Росії є багато великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овєчкін, який виграв Кубок Стенлі у складі Вашингтон Кепіталз. В дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів.

Найвеличніший російський футболіст? Звичайно, Лев Яшин – зразок для наслідування для кожного голкіпера, оскільки свого часу він був найкращим у світі. Його ім'я асоціюється з перемогою СРСР на чемпіонаті Європи 1960 року. На жаль, Яшин помер у 1990 році, за рік до мого народження. Пізніше враження на мене як на воротаря справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін", – заявив Луньов.

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