"Петракову треба дати працювати. Він представив свою програму, одержав підтримку присутніх на виконкомі. Тепер працює. Знову ж таки, ніхто не казав, що буде легко. Зміна головного тренера під час відбірного циклу на чемпіонаті світу ніколи не йде на користь.

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У цьому плані було б краще, якби як раніше відбір до чемпіонату світу починався вже після чемпіонату Європи. У цьому є своя логіка. Але самі розумієте – коронавірус перетасував весь календар, його жертвами стали амбіції багатьох команд та футболістів. І треба ще дякувати долі, що Євро-2020 вдалося провести на хорошому рівні після року простою – що нічого не зірвалося, не сталося збоїв. Для нашого покоління хлопців, хто зараз віком від 30 і старші, це був найважливіший турнір.

Яка збірна мені симпатичніша: Шевченка чи Петракова? Та, яка дасть результат. Чого й побажаю збірній – обов'язково вийти на чемпіонат світу та гідно там зіграти", – сказав Блохін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, вже 16 листопада на збірну України очікує вирішальне протистояння у відборі на ЧС-2022 – проти Боснії і Герцеговини. До цього "синьо-жовті" ще проведуть товариську зустріч проти Болгарії.

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