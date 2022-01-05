Леверкузенский клуб на своем официальном сайте опубликовал интервью с голкипером сборной России. Луневу задавали вопросы о его родине и ее лучших представителях в разных сферах. Когда дело дошло до спорта, он включил в список двух украинцев.

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"В России есть много больших спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли в составе Вашингтон Кэпиталз. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, также один из кумиров.

Величайший российский футболист? Конечно, Лев Яшин – образец для подражания каждому голкиперу, поскольку в свое время он был лучшим в мире. Его имя ассоциируется с победой СССР на чемпионате Европы 1960 года. К сожалению, Яшин умер в 1990 году за год до моего рождения. Позднее впечатление на меня как на вратаря произвел Ринат Дасаев, но также было много великих полевых игроков, таких как Олег Блохин", – заявил Лунев.

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