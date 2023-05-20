"У Лобановського ніколи не було улюблених гравців, окрім Блохіна. Він одразу сказав мені, що я повинен боротися за своє місце.

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Пам'ятаю, на першому моєму тренуванні в Динамо ми складали тест Купера, і я відставав від усіх на два кола. Я запитав сам у себе: "Де я? Потрібно звідси забиратися, тікати так швидко, як тільки можеш". Але дуже скоро все налагодилося.

Розповім одну історію про нього. Якось у поїзді, повертаючись з Москви, хлопці перебрали з алкоголем. На наступному тренуванні Валерій Васильович розлютився і всіх оштрафував. Хлопці попросили мене вийти вперед і говорити від їхнього імені. Я погодився, що команда винна, але сказав йому, що навіть його асистент був дуже п'яним. Лобановський не міг в це повірити. Так всі уникли штрафу", – розповів Бєланов в інтерв'ю Josimar.

Нагадаємо, форвард виступав за Динамо з 1985 по 1989 роки, після чого перейшов у менхенгладбаську Борусію. У 1986-му він став володарем "Золотого м'яча".

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