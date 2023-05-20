"Выношу ли я из дома свой "Золотой мяч"? Я беру его на юношеские соревнования. Показываю детям. Рассказываю им о легендах киевского Динамо. Некоторые ребята знают меня и других, но есть и такие, которые никогда о нас не слышали.

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Как-то во время турнира я спросил парня, знает ли он, кто я. Он сказал, что считает меня поп-певцом. Перед началом войны у нас с Блохиным была академия "Блохин-Беланов". Когда-то наши занятия посещало более 300 детей.

К слову, о "Золотом мяче" есть забавная история со мной и Блохиным. Его трофей меньше моего. Он выиграл его в 1975 году, поэтому модель старше той, которую я получил в 1986 году. Он всегда берет мою награду с собой на массовые мероприятия. Он показывает мой "Золотой мяч" вместо своего.

Когда-то мы ездили в Днепр на встречу нескольких легендарных спортсменов. Каждый из них привез свои трофеи, свои олимпийские медали и тому подобное. Президент Зеленский посмотрел на мой "Золотой мяч" и сказал: "Вау, твой такой большой". Ранее он видел "Золотой мяч" Блохина и ожидал, что мой будет такой же. Я ему сказал: "Не волнуйтесь, я привез из Одессы свою помпу. Заправим газ в "Мяч" Блохина". Все начали смеяться.

Мы с Блохиным друзья, стараемся держаться вместе. Мы понимаем ценность друг друга. Я не могу сказать, что "Золотой мяч", который я выиграл, только мой. Он принадлежит всем динамовцам, с которыми я играл", – рассказал Беланов в интервью Josimar.

Напомним, Блохин выступал за Динамо с 1969 по 1988 годы. Беланов присоединился к киевскому клубу в 1985-м (из одесского Черноморца) и провел в команде Лобановского четыре сезона.

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