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Блохін переніс операцію на спині

14:55 115 Читать на русском
Блохін переніс операцію на спині
Олег Блохін / фото: А.Лукацький

Стало відомо, чому колишній головний тренер збірної України Олег Блохін діставався до Олімпійського стадіону в Баку на інвалідному візку.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Співголова ради стратегічного розвитку професійного футболу УАФ Олег Блохін діставався до Олімпійського стадіону в Баку на фінал Ліги Європи Челсі – Арсенал (4:1) на інвалідному візку через нещодавню операцію, інформує Sportarena.

Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі

За інформацією видання, 66-річний українець переніс операцію на спині через грижу. Хірургічне втручання пройшло успішно. Екс-тренер і футболіст Динамо проходить процес реабілітації, а лікарі рекомендували йому дозувати навантаження при ходьбі.

Нагадаємо, що Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) та вдруге став володарем трофею.

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