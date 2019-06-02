Блохін переніс операцію на спині

Стало відомо, чому колишній головний тренер збірної України Олег Блохін діставався до Олімпійського стадіону в Баку на інвалідному візку.

Співголова ради стратегічного розвитку професійного футболу УАФ Олег Блохін діставався до Олімпійського стадіону в Баку на фінал Ліги Європи Челсі – Арсенал (4:1) на інвалідному візку через нещодавню операцію, інформує Sportarena.

Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі

За інформацією видання, 66-річний українець переніс операцію на спині через грижу. Хірургічне втручання пройшло успішно. Екс-тренер і футболіст Динамо проходить процес реабілітації, а лікарі рекомендували йому дозувати навантаження при ходьбі.

Нагадаємо, що Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) та вдруге став володарем трофею.

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