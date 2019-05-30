toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі

09:42 2979 Читать на русском
Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі
Олег Блохін / Eurosport

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін дістався до Олімпійського стадіону в Баку на інвалідному візку.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Олег Блохін прибув на фінал Ліги Європи в ненайкращому фізичному стані. Легенда київського Динамо сильно накульгує, а тому скористався інвалідним візком, передає Советский Спорт.

Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи

Нагадаємо, що Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) та вдруге став володарем трофею.

Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з Обамеянгом

blog_ava
Чех зі сльозами на очах покидав стадіон після фіналу Ліги Європи: Гравці Арсенала не заслуговували на подібне
07:15
1793
Теги
Ліга Європи Челсі Челсі Челсі - Арсенал Відеоновини Арсенал Арсенал Олег Блохін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:00459 Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ
6
год
:
0
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук