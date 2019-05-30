Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі

Колишній головний тренер збірної України Олег Блохін дістався до Олімпійського стадіону в Баку на інвалідному візку.

Олег Блохін прибув на фінал Ліги Європи в ненайкращому фізичному стані. Легенда київського Динамо сильно накульгує, а тому скористався інвалідним візком, передає Советский Спорт.

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Нагадаємо, що Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи (4:1) та вдруге став володарем трофею.

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