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Блохин перенес операцию на спине

14:55 23 Читати українською
Блохин перенес операцию на спине
Олег Блохин / фото: А.Лукацкий

Стало известно, почему бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин добирался до Олимпийского стадиона в Баку на инвалидной коляске.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Сопредседатель совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин добирался до Олимпийского стадиона в Баку на финал Лиги Европы Челси – Арсенал (4:1) на инвалидной коляске из-за недавней операции, информирует Sportarena.

Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле

По информации издания, 66-летний украинец перенес операцию на спине из-за грыжи. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Экс-тренер и футболист Динамо проходит процесс реабилитации, а врачи рекомендовали ему дозировать нагрузку при ходьбе.

Напомним, что Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем трофея.

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Мир Арсенал Арсенал Челси Челси Олег Блохин Челси - Арсенал
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