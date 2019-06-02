Блохин перенес операцию на спине

Стало известно, почему бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин добирался до Олимпийского стадиона в Баку на инвалидной коляске.

Сопредседатель совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин добирался до Олимпийского стадиона в Баку на финал Лиги Европы Челси – Арсенал (4:1) на инвалидной коляске из-за недавней операции, информирует Sportarena.

Челси – Арсенал: Блохин прибыл на финал Лиги Европы в инвалидном кресле

По информации издания, 66-летний украинец перенес операцию на спине из-за грыжи. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Экс-тренер и футболист Динамо проходит процесс реабилитации, а врачи рекомендовали ему дозировать нагрузку при ходьбе.

Напомним, что Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы (4:1) и второй раз стал обладателем трофея.

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