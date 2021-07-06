Сьогодні (6 липня) в Будинку футболу проводилася вакцинація співробітників Української асоціації футболу, а також УПЛ, ПФЛ та інших асоційованих членів УАФ проти COVID-19, інформує офіційний сайт УАФ.

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У процедурі взяли участь чимало видатних гравців та тренерів. Зокрема Олег Блохін, Анатолій Демяненко, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Вадим Євтушенко, Олександр Петраков та Олег Кузнецов. Усім їм та іншим учасникам ввели першу дозу вакцини Comirnaty виробництва Pfizer.

Нагадаємо, раніше схожу акцію масової вакцинації працівників проводили львівські Карпати.

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