50 осіб отримали перше щеплення вакциною CoviShield. Амбасадорами стали ветерани Карпат, тренерський штаб, персонал клубу та їхні родичі, повідомляє офіційний сайт "левів".

"Подумав – можливо, тут немає коронавірусу": недбалість українців шокувала легіонера Зорі

"Україна – серед лідерів в Європі за смертністю від COVID-19. Вдумайтесь, кожні 5 хвилин в нашій країні помирає одна людина від коронавірусу! Не знаю, які ще потрібні аргументи для вакцинації. Трупи на вулицях? Люди мають перестати вигадувати страхи, вакцинуватись і переконувати своїх родичів. Якщо наш приклад змотивує когось, і ми врятуємо хоча б одне життя, це вже буде величезним успіхом", – заявив директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.

До слова, львівський клуб надає можливість зробити щеплення своїм вболівальникам. З детальною інструкцією можна ознайомитись на сайті "зелено-білих".

Друга ліга: Карпати Львів виграли вдруге в сезоні, Кривбас здолав Перемогу