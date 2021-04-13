"Які ще потрібні аргументи – трупи на вулицях?": Карпати провели масштабну вакцинацію від коронавірусу
Львівські Карпати на власному прикладі спонукають українців вакцинуватися від коронавірусу.
50 осіб отримали перше щеплення вакциною CoviShield. Амбасадорами стали ветерани Карпат, тренерський штаб, персонал клубу та їхні родичі, повідомляє офіційний сайт "левів".
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"Україна – серед лідерів в Європі за смертністю від COVID-19. Вдумайтесь, кожні 5 хвилин в нашій країні помирає одна людина від коронавірусу! Не знаю, які ще потрібні аргументи для вакцинації. Трупи на вулицях? Люди мають перестати вигадувати страхи, вакцинуватись і переконувати своїх родичів. Якщо наш приклад змотивує когось, і ми врятуємо хоча б одне життя, це вже буде величезним успіхом", – заявив директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.
До слова, львівський клуб надає можливість зробити щеплення своїм вболівальникам. З детальною інструкцією можна ознайомитись на сайті "зелено-білих".
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