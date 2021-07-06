Чемпіонат Європи-2020 став справжнім випробуванням для збірної Данії. Вже у матчі першого туру проти Фінляндії трапився страшний інцидент, за яким стежив увесь світ. Крістіан Еріксен раптово впав на газон та втратив свідомість внаслідок серцевого нападу. Кадри, на яких партнери по національній команді закрили свого лідера від об'єктивів телекамер, досі перед очима. На щастя, Крістіан виграв свій найважливіший матч у житті. Про футбол півзахисник Інтера поки може забути, але партнери по збірній Данії б'ються і за себе, і за того хлопця – після двох поразок на старті підопічні Каспера Юлманда зуміли вийти у півфінал чемпіонату Європи. У битві за фінал Данія зіграє проти Англії.

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Одним із тих, хто не стримував сліз під час реанімування Еріксена, став Томас Ділейні – півзахисник збірної Данії та дортмундської Борусії. 29-річний хавбек є основним гравцем у команді Каспера Юлманда та проводить відмінний турнір – саме він відкрив рахунок у чвертьфінальному поєдинку проти Чехії, вразивши ворота Вацліка після розіграшу кутового. За підсумками тієї гри Томас був визнаний найкращим гравцем матчу.

Все б нічого – таку нагороду отримали чимало гравців, проте є одне серйозне "але". Томас Ділейні страждає дальтонізмом, погано розрізняючи червоний та зелений кольори – найпопулярніша форма цього розладу зору. Футболіст, який народився в передмісті Копенгагена у сім'ї вихідців з Ірландії, зізнався у своїх проблемах перед чемпіонатом світу-2018.

Слухач однієї з радіостанцій поскаржився, що не зміг ідентифікувати гравців у товариському матчі Данії та Мексики (2:0, 9 червня 2018-го). Команди грали у червоних та зелених футболках відповідно. Ділейні зателефонував у студію під час прямого ефіру та висловив слухачу свою підтримку, представившись "Томасом". Та розмова ведучого з футболістом насправді вражає.

– Томасе, тобто у вас теж є проблеми з розпізнаванням кольорів?

– Так. Днями мені було складно відрізнити партнерів від суперників під час гри у футбол.

– А ви за яку команду грали? У червоному, чи в зеленому?

– В червоному.

– І ви не могли ідентифікувати, де партнери, а де суперники?

– Так. Інколи це було дійсно складно. Я змушений був дивитися лише на обличчя. При цьому це потрібно було робити дуже швидко, щоб не втратити м'яч.

– Зрозуміло. Якщо це не секрет, за яку команду ви грали, Томасе?

– За збірну Данії.

Вихованець академії Копенгагена став чи не першим гравцем у світі, який виступає на топ-рівні та не побоявся відкрито зізнатися у своєму дальтонізмі. На той момент Ділейні був 5-разовим чемпіоном Данії та 4 рази виграв національний Кубок. Завдяки своєму вчинку Том став кумиром громадських організацій, які захищають права дальтоніків. До слова, офіційно у Данії зареєстровано трохи більше 100 тисяч таких громадян.

Цікаво, що після слів данця збірна Австралії вийшла на матч чемпіонату світу не у своїй традиційній жовтій формі, а у темно-зеленому комплекті. Скандинави грали в білому – завдяки цьому Томасу стало легше розрізняти своїх та чужих гравців. Якщо б форми команд мали червоний і зелений відтінок, то данський півзахисник бачив би поєдинок приблизно так.

Зізнання Ділейні вразило ще й тому, що свою заяву гравець зробив перед самісіньким початком чемпіонату світу. Чи був ризик після цих слів пропустити турнір? Авжеж! Аге Харейде цілком міг би не включити в заявку представника тоді ще бременського Вердера, але взяв півзахисника на Мундіаль. Чомусь є підозра, що далеко не кожен наставник вирішив би так само. Ба більше, на ЧС-2018 Ділейні був основним гравцем. Він вийшов із перших хвилин в усіх чотирьох поєдинках скандинавів на турнірі, три з яких відіграв повністю.

У сезоні 2020/21 центрхав Борусії провів 34 поєдинки у всіх турнірах за "джмелів". Забив 1 гол, віддав 5 асистів та підняв над головою Кубок Німеччини, у фіналі якого провів 16 хвилин. За три роки, проведені у Дортмунді, невдалим для Томаса став лише сезон 2019/20. Тоді через серйозну травму данець вийшов на поле тільки 14 разів.

Як бачимо, Ділейні постійно змушений боротися на футбольному полі не лише проти суперників. Чимало матчів за національну збірну перетворюється для данця ще й у боротьбу із самим собою. Але колись хавбеку було ще складніше, адже півтора року він виступав за бременський Вердер, який грає в зеленій формі. Перехід у Борусію влітку 2018-го значно полегшив життя Ділейні. Основна форма "джмелів" – жовта, а зі сприйняттям цього кольору в данця жодних проблем немає. А от у національній команді все ще виникають труднощі.

Проміжний успіх збірної на Євро Томас присвятив Крістіану Еріксену. "Це найкращий гравець Данії впродовж багатьох років. Ми граємо для нього, тримаємо його в серці і хочемо зробити все можливе, щоб Крістіан пишався нами та Данією", – сказав півзахисник Борусії Дортмунд після чвертьфінального поєдинку з Чехією, який став для нього 59-м у національній команді. Ювілей вже завтра, 7 липня, проти Англії.

Здається, Данія без драматичного сюжету просто не може. У 1992-му гравці, яких екстрено збирали для участі в чемпіонаті Європи просто з пляжів, сенсаційно виграли той турнір. Зараз скандинави вперше з того часу вийшли у півфінал та стали учасниками головної турнірної сенсації Євро-2020. Але, як бачимо, збірна Данії – це не лише драма Крістіана Еріксена. У цьому колективі присутня вражаюча воля до перемоги і самопожертва. Як би не завершився турнір для бойової команди Каспера Юлманда, Данія вже точно здобула абсолютну більшість глядацьких симпатій чемпіонату Європи.

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