Як збірна України зустрілася з уболівальниками – відео із залаштунків
Приїзд делегації національної команди у Київ не залишився непоміченим.
3 липня збірна України зіграла свій останній матч на чемпіонаті Європи, а вже наступного дня прибула до Києва, де команду зустріли уболівальники.
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Сьогодні на YouTube-каналі vZbirna з'явилося відео, як цю зустріч бачили гравці та тренерський штаб "синьо-жовтих".
Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії змогла подолати стадію групового етапу континентальної першості. На Євро-2020 наша національна команда дісталася до чвертьфіналу, де без шансів програла Англії (0:4).
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