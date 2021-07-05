Приїзд делегації національної команди у Київ не залишився непоміченим.

3 липня збірна України зіграла свій останній матч на чемпіонаті Європи, а вже наступного дня прибула до Києва, де команду зустріли уболівальники.

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Сьогодні на YouTube-каналі vZbirna з'явилося відео, як цю зустріч бачили гравці та тренерський штаб "синьо-жовтих".

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії змогла подолати стадію групового етапу континентальної першості. На Євро-2020 наша національна команда дісталася до чвертьфіналу, де без шансів програла Англії (0:4).

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