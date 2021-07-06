Сегодня (6 июля) в Доме футбола проводилась вакцинация сотрудников Украинской ассоциации футбола, а также УПЛ, ПФЛ и других ассоциированных членов УАФ против COVID-19, информирует официальный сайт УАФ.

Как сборная Украины встретилась с болельщиками – видео из закулисья

В процедуре приняли участие немало выдающихся игроков и тренеров. В частности Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Вадим Евтушенко, Александр Петраков и Олег Кузнецов. Всем им и остальным участникам ввели первую дозу вакцины Comirnaty производства Pfizer.

Напомним, ранее похожую акцию массовой вакцинации работников проводили львовские Карпаты.

Звезда сборной Дании не может отличить партнеров от соперников – дальтонизм не мешает вести команду к триумфу на Евро