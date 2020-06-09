Блохін: Було важливо зберегти Шевченка для збірної України

Екс-тренер збірної України Олег Блохін прокоментував продовження контракту Андрія Шевченка з Українською асоціацією футболу.

"Очевидно, що було важливо зберегти Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Все логічно. Чому ні? Збірна домоглася яскравих перемог, вийшли на чемпіонат Європи з першого місця в групі. Хороший результат, всі задоволені.

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Не знаю, які зараз завдання стоять перед ним, але зрозуміло, що жоден тренер не працює без завдань. Так не буває. Якими вони будуть на фінальну частину Євро? Подивимося. Найголовніше, що потенціал у збірної хороший.

Чи позначиться перенесення Євро на рік для збірної? Це вплине на всі команди. Ситуація, що склалася, впливає і на футбол, і на життя. Трохи прикро, що перенесли Євро, тому що збірна зараз була "в накаті". Якою вона буде через рік – подивимося. Команда давно не грала. Дочекаємося осінніх матчів і побачимо", – сказав Блохін у коментарі виданню Meta-ratings.

Нагадаємо, 43-річний Шевченко очолює головну команду країни з липня 2016 року. На засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові 7 червня, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з головним тренером збірної України. Нова угода розрахована до кінця 2022 року.

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